سياسية
البرهان يهنئ ماكرون بمناسبة العيد الوطني لفرنسا
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .
وأعرب البرهان في البرقية، عن تهانيه الحارة للرئيس ماكرون، مقرونة بتمنياته له، وللشعب الفرنسي بمزيد من التطور والنماء ودوام الصحة والعافية والسعادة.
وأعرب رئيس مجلس السيادة ، عن رغبته الصادقة ، في مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز روابط الصداقة وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين. كما أشاد البرهان بدور فرنسا الفاعل في دعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.
سونا