حكومة النيل الأزرق : ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الأحداث الدامية





كشفت حكومة إقليم النيل الأزرق، تفاصيل جديدة حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدت هدوء الأحوال الأمنية بعد انتشار الأجهزة الأمنية في كافة مناطق الإقليم.

وقالت الناطق الرسمي باسم الحكومة، فواتح النور بشير لـ(الحراك)، أمس الثلاثاء، إنه جرى توزيع نحو (16) ألف نازح على (4) مراكز، وأشارت إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى للخرطوم لتلقي العلاج.

وأكدت فواتح، حرص حكومة الإقليم على تحقيق العدالة، ومحاسبة كافة المشارعين في أعمال العنف التي وقعت، وقالت: سيتم ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، وشددت على ضرورة نبذ خطاب الكراهية وإثارة النعرات القبلية. ووجهت في ذات الصدد، نداءات عاجلة للمنظمات للمساهمة في التدخلات الانسانية.

صحيفة الحراك السياسي