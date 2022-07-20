مباحثات بين السودان والإتحاد الأوروبي





انعقدت اليوم بوزارة الخارجية، جلسة مباحثات سياسية في إطار الحوار بين السودان والاتحاد الأوروبي.

ورأس الجانب السوداني السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية، بينما شارك من الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم وسفراء كل من إسبانيا و فرنسا والقائمين بأعمال سفارات السويد وألمانيا وإيطاليا .

وتناولت الجلسة عملية استئناف الحوار السوداني الأوروبي بالشكل الذي يحقق ارتباطا وثيقا يفضي الى إحداث تفاهمات مشتركة وبناءة تخدم مصالح السودان وتعزز علاقاته مع الاتحاد الأوروربي .

من جانبه إمتدح وكيل الوزارة إفادات البعثات الأوروبية بشأن حرصها المستمر على مواصلة تقديم العون والمساعدات للسودان، وعلى إنجاح عملية الحوار السياسي عبر دعم الآلية الثلاثية، كما أعرب عن التقدير لجهود البعثات الأوروبية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في إطار العودة السلسة الى مسيرة الانتقال الديمقراطي والوصول الى انتخابات حرة ونزيهة .

وأعرب الوكيل عن أمل السودان في أن يعزز الطرفان علاقات التعاون بينهما والإنتقال بها الى آفاق أرحب في المجالات السياسية و الاقتصادية والأمنية وجميع القطاعات الحيوية لاسيما الزراعة والصناعة والتعدين .

واتفق الطرفان على عقد جلسات للحوار بصورة راتبة لتعزيز علاقات التعاون بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي.

صحيفة الصيحة