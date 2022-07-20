برئاسة السودان.. إيقاد تبحث جهود مكافحة الجفاف





إنطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية لمنصة مبادرة إيقاد للصمود والاستدامة لمجابهة الجفاف (IDDRSI) برئاسة السودان ومشاركة ممثلي دول الإيقاد.

واستمع الإجتماع إلى تقارير الأداء للدول الأعضاء التي تم استعراضها عن الآثار المترتبة للجفاف وغيرها من العوامل التى تؤثر في إنعدام الامن الغذائي بالاقليم.

كما أعلن السكرتير التنفيذي لإيقاد ورقني قبيهو لدى مخاطبته اللقاء ، إطلاق مراجعة منتصف المدة لـ 15 عامًا من الإدريسي IDRDRSI بغرض التحسين والتجويد كما ستأخذ هذه المراجعة في الاعتبار التحديات القائمة مثل( COVID 19) ، والجراد الصحراوي، والجفاف الحالي.

يذكر أن الاجتماع يستمر حتى الغد تمهيدا للجمعية العمومية لدول الإيقاد في مبادرة مكافحة الجفاف والتي ستعقد الجمعة بحضور وزراء الزراعة بالدول الاعضاء التي تعني بالقدرة علي الصمود والاستدامة لمواجهة كوارث الجفاف بالاقليم.