انتقادات لاذعة للأمير هاري.. دعوات لمغادرته أمريكا





قال تقرير لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وميجان ماركل، تلقوا انتقادات لاذعة بعد كلمة للأمير.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجين تلقوا نصيحة بمغادرة أمريكا بعد خطاب الأمير في مقر الأمم المتحدة، والذى حذر فيه من “هجوم عالمي على الديمقراطية والحرية”.

كما انتقد هاري “التراجع عن الحقوق الدستورية” في الولايات المتحدة في إشارة إلى الحكم الأخير ضد الإجهاض.

وفى كلمته بنيويورك، تحدث هاري عن مخاطر تغير المناخ، وجائحة فيروس كورونا، و”استخدام الأكاذيب والمعلومات المضللة كأسلحة”، والحرب في أوكرانيا.

لكن الكاتبة أمبر اثي بصحيفة “The Spectator” الصادرة في واشنطن، اتهم الدوق “بالتحدث عن السياسة الأمريكية بفهم بدائي”.

وكتبت في الصحيفة: “الأمير هاري الذي يعيش هنا فقط لأن زوجته تحلم بعمل تعليقات صوتية متحركة لـشبكة “نتفليكس”، يعلق بشكل روتيني على دستورنا بكل التبجح البريطاني”.

وتابعت “ومع ذلك، فإن الأمير هاري متعجرف للغاية ويفتقر إلى الوعي الذاتي للجلوس والصمت”، وأضافت أن الأمريكيين “لا يحبون أن يخبرنا الأجانب بما يجب أن نفعله أو كيف يجب أن نشعر.”

كما نقلت “إكسبريس” عن الإعلامية الأمريكية ميجان ماكين هجومها على هارى الذى “هاجم أمريكا للمرة الثانية”.

وفي حديثها لمنصة “جي بي نيوز”، قالت ماكين: “أعتقد أنه ينبغي عليهم المغادرة إذا كانوا يكرهون هنا كثيرًا.. لم يمض وقت طويل. لماذا تريد أن تكون هنا إذا لم تكن أمريكا ديمقراطية والمملكة المتحدة مجرد منطقة جحيم عنصرية؟”

وقالت مخاطبة هاري: “يجب أن تجد بلدًا أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.”

العربيه نت