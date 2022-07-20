مجلس الأمن والدفاع يُوجِّه الجهات العدلية والأمنية باتّخاذ إجراءات ضد مُثيري النعرات العُنصريّة وشركات الاتصالات بإيقاف بطاقات الاتصال غير المُسجّلة





وجّه مجلس الأمن والدفاع، جميع شركات الاتصالات بالبلاد بوقف التعامُل فوراً مع بطاقات الاتصال غير المسجلة طبقاً للرقم الوطني وبطاقة الهوية بجميع الشبكات، على أن تتحمّل الشركات التبعات القانونية لأيِّ مُخالفة تتعلّق بذلك.

في وقتٍ وجه فيه الجهات العدلية والأمنية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، باتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مُثيري النعرات العُنصرية ودُعاة الفتنة، سواء كان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي أسلوب آخر يُؤثِّر على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة.

صحيفة السوداني