جنوب كردفان: تدابير احترازية لمنع تكرار أحداث النيل الأزرق





عقدت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان اجتماعا طارئا أمس بأمانة الحكومة بكادقلي برئاسة الوالي المكلف موسى جبر محمود لمناقشت التدابير الأمنية حول كيفية تنفيذ الخطة الأمنية وتداعيات تنامي ظاهرة العنف والاقتتال القبلي على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق مؤخرا.

وكشف اللواء شرطة حقوقي قمر أحمد محمد السيد مدير شرطة الولاية، أن الاجتماع خرج بعدة موجهات تتصل بتعزيز الحالة الأمنية بالولاية وتدابير وقائية لمنع تكرار ماحدث بولاية النيل الأزرق في محاور الانتشار وزيادة نقاط الارتكاز والتأمين وحركة الأطواف بالأسواق والطرق، بجانب خطة لتنظيم الاسواق بالتنسيق مع لجنة أمن محلية كادقلي.

وأشار مدير شرطة الولاية خلو الولاية من أي مواجهات أو أعمال عنف ذات صبغة مشابهة لما حدث بالدمازين ومدن أخرى من ولاية النيل الأزرق، مؤكدا استقرار وهدوء الأوضاع الأمنية بالولاية والمضي قدما في محاصرة كافة أشكال التفلتات ومظاهر الجريمة والتصدي لمثيري الفتنة القبلية بالمنطقة.

وأعلن الشروع في تنفيذ خطة تأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاك بين المزارعين والرعاة في حركة المراحيل شمالا نحو المخارف من خلال انتشار القوة المشتركة في عدد من المناطق الزراعية وتحديد مسارات الرحل بالولاية، مشيرا الى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة انسياب الجازولين والتمويل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وكالة سونا