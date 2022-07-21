وزيرتا التجارة فى السودان والهند تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين





بحثت وزير التجارة والتموين المكلف آمال صالح سعد مع وزيرة التجارة والصناعة الهندية انوبريا باتيل بدلهي تطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين السودان والهند على هامش الدورة ال 17 لاجتماع الشراكة الهندية الأفريقية للتنمية والتجارة المقامة بالهند .

وناقش اللقاء تنظيم وزيادة حجم استيراد العدسية وحب البطيخ من السودان بجانب فتح غرفة تجارية مشتركة و تبادل الوفود والبعثات التجارية إضافة إلى زيادة المشاركة فى المعارض بين البلدين ودعوة رجال الأعمال الهنود للاستثمار فى قطاع الزيوت، الأدوية، والبنيات التحتية كالكهرباء والموانئ والسفن .

ورحبت وزيرة التجارة الهندية بالمقترحات، وقالت لابد من وجود نقاط ارتكاز فى السفارتين لتبادل المعلومات وتنظيم الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة.

على صعيد آخر التقت وزيرة التجارة والتموين بوكيل وزارة الخارجية الهندية واشال هاريش المشارك فى تنظيم الملتقى الهندى الأفريقى للتنمية، وناقش اللقاء المواضيع التى طرحتها لوزيرة التجارة الهندية وطلبت منه التنسيق المبكر مع السودان لهذا الملتقى والوقوف مع السودان فى مساعيه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية و المحافل الأخرى ورحب الوكيل بالفكرة وقال نحن في الهند ندعم مناقشة التفاوض الثنائي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية دون أى تأخير ولا اعتراضات.

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