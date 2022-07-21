مؤشرات بفشل الموسم .. ومزارعون يلجأون للاستدانة بفوائد ربوية





وصف عدد من مزارعي منطقة تندلتي بولاية النيل الأبيض ما يحدث للموسم الزراعي الحالي بـ(الكارثة)، مشيرين إلى أن كل المؤشرات تشير إلى فشله لانعدام التمويل من البنك الزراعي ما اضطر معه عدد كبير من المزارعين للاستدانة من التجار بفوائد ربوية..بجانب الارتفاع الخرافي في أسعار المدخلات الزراعية والشح الواضح في الجازولين وارتفاع أسعاره حيث وصل سعر البرميل الواحد بمحطات الوقود بتندلتي حوالي (150 ـ 200) ألف جنيه.

ونفى مدير إدارة البترول بمحلية تندلتي وجود أي نقص في الجازولين مشيرا إلى أن الشح الذي يتحدث عنه مزارعو تندلتي سببه اعتماد بعض مزارعي غرب كردفان على الجازولين الخاص بتندلتي، مؤكدا أن السعر الرسمي لجالون الجازولين بمحطات الوقود بمدينة تندلتي (3600) جنيه.. بينما رفض مدير البنك الزراعي قطاع تندلتي التعليق للصحيفة حول مسألة عدم تمويل المزارعين بحجة أن هناك توجيهات من رئاسة البنك بالخرطوم بعدم التصريح بأي معلومة لوسائل الإعلام..

نشير إلى أن منطقة تندلتي تحتل المركز الثاني بعد القضارف في إنتاج محصولي السمسم والفول السوداني على مستوى السودان، بجانب تصدرها في إنتاج الكركدي والدخن.

صحيفة الحراك السياسي