المحكمة تخاطب عدداً من القنوات الفضائية في قضية فتوى قتل المتظاهرين





خاطب القاضي زهير بابكر أمس عدداً من القنوات الفضائية لمد المحكمة بالنسخ الأصلية لـ(سي دي) عليه أقوال بعض المتهمين، وذلك في ملف محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه علي عثمان، والقياديين الفاتح عز الدين، وأحمد هارون، على ذمة قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين بثورة ديسمبر للعام 2019م .

والجدير يالذكر أن المحكمة سبق وأن خاطبت الأدلة الجنائية التي قامت بدورها بفحص السي دي ، اتضح بأنه تألف ولا يمكن أن يعرض، وذلك بعد أن أرسلته المحكمة .

وفي الجلسة السابقة تم اكتشاف تلف (سي دي) وذلك أثناء مشاهدته أمام المحكمة؛ وبحسب الاتهام الذي أفاد بانه قد سلم (سي دي) للمحكمة، وهي تعمل وأثناء عرضها اتضح أنها قد أتلفت .

صحيفة السوداني