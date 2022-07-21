والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادةالاساس بالولاية واعلانها بالأحد





صادق والى الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على نتيجة شهادة الأساس بالولاية للعام الدارسي ٢٠٢١م ٢٠٢٢م تمهيدا لاعلانها رسمياً يوم الاحد المقبل ٢٤ يوليو ٢٠٢٢م فى مؤتمر صحفى بقاعة وزارة التربية والتلعيم بمحلية بحرى عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً

وأشاد الوالى لدى تسلمه اليوم بمكتبه النتيجة من مدير عام وزارة التربية والتعليم الاستاذ غريب الله محمد احمد ومدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي الاستاذ زكريا محمد محمود أشاد بجهود المعلمين والمعلمات لإنجاح العام الدراسى رغم الصعاب التى واجهت مسيرة التعليم ووجه الوالى وزارة التربية بالاستعداد المبكر للعام ٢٠٢٢م ٢٠٢٣م والعمل على توفير الكتاب المدرسى والإجلاس قبل انطلاق العام الجديد .

وإستعرض مدير الوزارة الوالى التحديات التى تواجه الوزارة من أهمها نقص معلمي المواد المتخصصة وقال أن إدارات الوزارة تعكف على إعداد خطط لتطوير عملية التعليم بالولاية عبر عدد من المحاور لتقوية مواقع الضعف وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المعلم حتى يتفرغ من ممارسة دورة تجاة الطلاب.

وكالة سونا