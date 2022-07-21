الاتحاد الأوروبي: نأخذ قرار البرهان بعدم المشاركة في الحوار على محمل الجد





قال رئيس بعثة الاتحاد الأوربي إلى السودان السفير روبرت فان دن دوول، إن المفوضية الأوربية تأخذ قرار رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم المشاركة في الحوار السياسي على محمل الجد، وتعدّه خطوة مهمة لتحقيق التوافق السياسي بين الأحزاب بهدف تشكيل حكومة مدنية.

وأضاف فان دن دوول في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة (الجزيرة مباشر)، (ليس من صلاحيات الأسرة الدولية أن تقدم الحلول السياسية للسودان)، مضيفًا (الاتحاد الأوربي والمؤسسات السياسية الدولية تطالب القوى السياسية السودانية بالانخراط في حوار سياسي جديد بهدف الوصول لأرضية مشتركة للخروج من الأزمة الشاملة التي تحاصر البلاد).

وأوضح المسؤول الأوربي أن الأطراف السياسية السودانية معنية بتحديد آلية أمنية تضمن عدم انهيار الحكومة المشكّلة إذا فشل التوافق بين الأطراف.

وقال إن المفوضية الأوربية لا تنحاز لطرف سياسي دون آخر، وإنها تدعم الشعب السوداني في تعدده وتنوعه، مؤكدًا أن المشهد السياسي يجب أن يكون مفتوحًا أمام جميع الأطراف للمشاركة بصورة متكافئة.

وتابع قائلًا (المفوضية تدعم الآلية الثلاثية وهي مستعدة للمساهمة في عودة الانتقال الديمقراطي في السودان حسب ما يريده السودانيون).

وعلى صعيد آخر، أوضح المسؤول الأوربي (الديمقراطية هي الحل الوحيد للخروج من دوامة العنف في السودان وتحقيق شعارات الثورة، والسودانيون هم المعنيون الأوائل بذلك، في حين أن الأسرة الدولية مهمتها المساعدة وتقديم النصح)، على حد قوله.

صحيفة الصيحة