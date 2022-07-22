



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022م

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– 100 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الاسر السودانية

– الحرية والتغيير تشكل لجنة للاتصال السياسي بقيادة مناوي

– مقتل متظاهر بالرصاص في أم درمان أمس

– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الاساس بالولاية واعلانها بالأحد

– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة

– الدفاع المدني يوكد محدودية حريق محطة 33 التحويلة بالروصيرص

– لجنة أمن محلية أم درمان تضبط 5000 راس حشيش و دراجات نارية

🔵 صحيفة السودانيٰ :

– نبيل أديب: هذه ليست مرحلة الإعلان الدستوري.

– والي كسلا لـ(السُّوداني): الاحتجاجات القبلية وضعتنا أمام خيارين الرِّضاء بالخسائر المادية أو البشرية

– فريق طبي بمستشفى علياء ينجح في إجراء أول زراعة كبد بالسودان

– صديق تاور: العسكريون داخل السيادي استمالوا بعض المدنيين لجانبهم

– لجنة المعلمين تتهم “وزير الامتحانات” بهضم حقوق مصححي الشهادة الثانوية

– قائد جناح العمليات بقاعدة الخرطوم الجويّة: مستعدّون لإغاثة كلّ ملهوف

– المتهمون بنهب محطة الوقود بالفاشر في قبضة الشرطة

– معدل التضخم يسجل (148) % في يونيو

– المحكمة تخاطب عدداً من القنوات الفضائية في قضية فتوى قتل المتظاهرين

– تجار عملة: ارتفاع الطلب وراء زيادة الدولار بالموازي

– تزايُد حالات الاكتئاب وارتفاع أعداد النازحين بالنيل الأزرق لأكثر من (150) ألفاً (50%) أطفال

صحيفة بدون عنوان:

– والي الخرطوم يمهل وزير التخطيط شهرا للبت في كافة قضايا أراضي المواطنين. تابعونا على صفحة السعادة

– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الأساس وإعلان النتيجة الأحد

– السودان يشهد بنجاح أول عملية لزراعة الكبد

– السيطرة على حريق في محطة الروصيرص التحويلية للكهرباء4

– رئاسة ولاية الخرطوم تتفاجأ بتحويل أراضي مدارس المرحلة المتوسط

– إختتام ورشة تقييم الأمن الغذائي للحيوانة لاغراض ولجهات أخرى

– مشروع لتسويق الثروة الحيوانية وتطويرها وقدرتها على الصمود

– الارصاد: توقعات بان تحافظ درجات الحرارة بشقيها على انخفاضها

– جامعة تركية تمنح درجة البكالريوس في تخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية الصحية والأشعة

– سيدات المريخ يخسرن دوريا أمام نور المعارف

– أجاجون وصلاح يعودان لتشكيلة الهلال

– الاتحاد العام يتلقى خطابا من كاس بخصوص قضية تنظيم النهضة ضده

– بحضور 113 فقط عمومية الهلال الإنتخابية تؤجل للسبت

🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”

– الحرية والتغيير تشكل لجنة للاتصال السياسي بقيادة مناوي

– الدعم السريع يدشن قافلة مساعدات انسانية لاقليم النيل الازرق

– “نداء الوطن”: مبادرة وطنية من اجل حوار شباب – شبابي

– وكيل وزارة الثقافة والإعلام يقف على أوضاع القطاع السياحي

– أجراء أول عملية تركيب مخروقة (مفصل) بمستشفى سنجة

– الصحةالخرطوم : تغطية جميع المصابين القادمين من النيل الازرق بالخدمات الطبية.

– مفوضيةحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر تحديات حماية الخصوصية

– لجنة أمن محلية أم درمان تضبط 5000 راس حشيش و دراجات نارية

– والي الخرطوم يوجه بتحديد مدى زمنى للبت في إستحقاقات ألاراضي

– معلمو كسلاالمشاركون فى تصحيح الشهادة السودانية يغادرون الى الخرطوم

– وزيرتا التجارة فى السودان والهند تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

– ختام ورشة تقييم الأمن الغذائي للحيوان

– تكريم وزير التخطيط العمراني بالجزيرة لدوره في توزيع الخطة الإسكانية

– مدني:إنطلاقةالإمتحان الإكليني لتخصص جراحة الكلي والمسالك البولية

– إعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم الأحد المقبل

– تمويل أكثر من 100 من الجمعيات الزراعية بجنوب دارفور

– تنسيق لتسريع وتيرة العمل الصحي الوقائي بشمال دارفور

– المالية بنهر النيل تفرغ من تعديل موازنة الولاية

– شمال كردفان .. مناشدة بتخصيص خطبة الجمعة لأهمية حرمة الدماء

د.خالد محمد فرح يقدم أوراق إعتماده مندوبا للسودان باليونسكو

– الدفاع المدني يوكد محدودية حريق محطة 33 التحويلة بالروصيرص

– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الاساس بالولاية للعام الدارسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م

– والي الشمالية يدعو إلى توحيدالجهود الرسمية والشعبية لصيانة طريق الشريان

– السفير التونسي بالخرطوم يقدم تنويرا صحفيا حول المسار الإصلاحي ببلاده

– حفل مراسمي بمناسبةمنح وسام النيلين للسفير الراحل روساليس عدنان بالخارجيةالاندونيسية

– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة

– والي الخرطوم يولي اهتماماً خاصاً بأوضاع المرحلة المتوسطة

– والي الخرطوم يدعو الأطراف للمساهمة لإستقرار المواطن وعودة الحياة لطبيعتها

– الهلال الاحمر بالقضارف ينفذ برنامج الروابط العائلية للاجئين مع اسرهم

– كرشوم يؤكد أهمية دور الرياضة في إرساء قيم السلام المجتمعي

– مدير عام الصحة يشيد بالعلاقة المتميزة مع كلية الطب بالجزيرة

– التربية الخرطوم:الإجتماع الدوري أسبوعياً لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل

– الكورس الإقليمي الأساسي للمستجيبين الأوائل للحوادث الكيميائية بمنطقة الإيقاد

– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة

– حفل مراسمي بمناسبةمنح وسام النيلين للسفير الراحل روساليس عدنان بالخارجيةالاندونيسية

– تمويل أكثر من 100 من الجمعيات الزراعية بجنوب دارفور

– المالية بنهر النيل تفرغ من تعديل موازنة الولاية