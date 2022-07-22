أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022م
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– 100 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الاسر السودانية
– الحرية والتغيير تشكل لجنة للاتصال السياسي بقيادة مناوي
– مقتل متظاهر بالرصاص في أم درمان أمس
– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الاساس بالولاية واعلانها بالأحد
– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة
– الدفاع المدني يوكد محدودية حريق محطة 33 التحويلة بالروصيرص
– لجنة أمن محلية أم درمان تضبط 5000 راس حشيش و دراجات نارية
🔵 صحيفة السودانيٰ :
– نبيل أديب: هذه ليست مرحلة الإعلان الدستوري.
– والي كسلا لـ(السُّوداني): الاحتجاجات القبلية وضعتنا أمام خيارين الرِّضاء بالخسائر المادية أو البشرية
– فريق طبي بمستشفى علياء ينجح في إجراء أول زراعة كبد بالسودان
– صديق تاور: العسكريون داخل السيادي استمالوا بعض المدنيين لجانبهم
– لجنة المعلمين تتهم “وزير الامتحانات” بهضم حقوق مصححي الشهادة الثانوية
– قائد جناح العمليات بقاعدة الخرطوم الجويّة: مستعدّون لإغاثة كلّ ملهوف
– المتهمون بنهب محطة الوقود بالفاشر في قبضة الشرطة
– معدل التضخم يسجل (148) % في يونيو
– المحكمة تخاطب عدداً من القنوات الفضائية في قضية فتوى قتل المتظاهرين
– تجار عملة: ارتفاع الطلب وراء زيادة الدولار بالموازي
– تزايُد حالات الاكتئاب وارتفاع أعداد النازحين بالنيل الأزرق لأكثر من (150) ألفاً (50%) أطفال
صحيفة بدون عنوان:
– والي الخرطوم يمهل وزير التخطيط شهرا للبت في كافة قضايا أراضي المواطنين. تابعونا على صفحة السعادة
– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الأساس وإعلان النتيجة الأحد
– السودان يشهد بنجاح أول عملية لزراعة الكبد
– السيطرة على حريق في محطة الروصيرص التحويلية للكهرباء4
– رئاسة ولاية الخرطوم تتفاجأ بتحويل أراضي مدارس المرحلة المتوسط
– إختتام ورشة تقييم الأمن الغذائي للحيوانة لاغراض ولجهات أخرى
– مشروع لتسويق الثروة الحيوانية وتطويرها وقدرتها على الصمود
– الارصاد: توقعات بان تحافظ درجات الحرارة بشقيها على انخفاضها
– جامعة تركية تمنح درجة البكالريوس في تخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والتغذية الصحية والأشعة
– سيدات المريخ يخسرن دوريا أمام نور المعارف
– أجاجون وصلاح يعودان لتشكيلة الهلال
– الاتحاد العام يتلقى خطابا من كاس بخصوص قضية تنظيم النهضة ضده
– بحضور 113 فقط عمومية الهلال الإنتخابية تؤجل للسبت
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
– الحرية والتغيير تشكل لجنة للاتصال السياسي بقيادة مناوي
– الدعم السريع يدشن قافلة مساعدات انسانية لاقليم النيل الازرق
– “نداء الوطن”: مبادرة وطنية من اجل حوار شباب – شبابي
– وكيل وزارة الثقافة والإعلام يقف على أوضاع القطاع السياحي
– أجراء أول عملية تركيب مخروقة (مفصل) بمستشفى سنجة
– الصحةالخرطوم : تغطية جميع المصابين القادمين من النيل الازرق بالخدمات الطبية.
– مفوضيةحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر تحديات حماية الخصوصية
– لجنة أمن محلية أم درمان تضبط 5000 راس حشيش و دراجات نارية
– والي الخرطوم يوجه بتحديد مدى زمنى للبت في إستحقاقات ألاراضي
– معلمو كسلاالمشاركون فى تصحيح الشهادة السودانية يغادرون الى الخرطوم
– وزيرتا التجارة فى السودان والهند تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين
– ختام ورشة تقييم الأمن الغذائي للحيوان
– تكريم وزير التخطيط العمراني بالجزيرة لدوره في توزيع الخطة الإسكانية
– مدني:إنطلاقةالإمتحان الإكليني لتخصص جراحة الكلي والمسالك البولية
– إعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم الأحد المقبل
– تمويل أكثر من 100 من الجمعيات الزراعية بجنوب دارفور
– تنسيق لتسريع وتيرة العمل الصحي الوقائي بشمال دارفور
– المالية بنهر النيل تفرغ من تعديل موازنة الولاية
– شمال كردفان .. مناشدة بتخصيص خطبة الجمعة لأهمية حرمة الدماء
د.خالد محمد فرح يقدم أوراق إعتماده مندوبا للسودان باليونسكو
– الدفاع المدني يوكد محدودية حريق محطة 33 التحويلة بالروصيرص
– والي الخرطوم يصادق على نتيجة شهادة الاساس بالولاية للعام الدارسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م
– والي الشمالية يدعو إلى توحيدالجهود الرسمية والشعبية لصيانة طريق الشريان
– السفير التونسي بالخرطوم يقدم تنويرا صحفيا حول المسار الإصلاحي ببلاده
– حفل مراسمي بمناسبةمنح وسام النيلين للسفير الراحل روساليس عدنان بالخارجيةالاندونيسية
– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة
– والي الخرطوم يولي اهتماماً خاصاً بأوضاع المرحلة المتوسطة
– والي الخرطوم يدعو الأطراف للمساهمة لإستقرار المواطن وعودة الحياة لطبيعتها
– الهلال الاحمر بالقضارف ينفذ برنامج الروابط العائلية للاجئين مع اسرهم
– كرشوم يؤكد أهمية دور الرياضة في إرساء قيم السلام المجتمعي
– مدير عام الصحة يشيد بالعلاقة المتميزة مع كلية الطب بالجزيرة
– التربية الخرطوم:الإجتماع الدوري أسبوعياً لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل
– الكورس الإقليمي الأساسي للمستجيبين الأوائل للحوادث الكيميائية بمنطقة الإيقاد
– بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة
– حفل مراسمي بمناسبةمنح وسام النيلين للسفير الراحل روساليس عدنان بالخارجيةالاندونيسية
– تمويل أكثر من 100 من الجمعيات الزراعية بجنوب دارفور
– المالية بنهر النيل تفرغ من تعديل موازنة الولاية