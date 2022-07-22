بعد دخول مراسل إسرائيلي لمكة.. السديس يحذر من مخالفة الأنظمة: قدسية الحرمين خط أحمر





أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الجمعة، على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك وسط الجدل الذي أثاره دخول مراسل “القناة 13” الإسرائيلية جيل تماري إلى مكة.

وحذر السديس من مخالفة الأنظمة والقوانين، وقال إن “قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها”.

وأكد السديس على “أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم الأمنية”، على حد تعبيره، داعيًا الجميع إلى “التعاون لتحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية”، بحسب بيان نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

CNN Arabic