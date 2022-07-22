توضيح من “الجوازات السعودية” بخصوص بطاقات الهوية للمقيمين بالمملكة





أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تجديد “هوية مقيم”، ليس له علاقة بانتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة.

ووفقا لما نقلته جريدة “عكاظ” السعودية، قالت المديرية العامة للجوازات إن انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بأي فرد من الأسرة لا يمنع رب الأسرة من تجديد “هوية مقيم” الخاصة به.

موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد

ولفتت المديرية إلى وجود غرامة تأخير يتم فرضها على كل من يتأخر عن الموعد المحدد لتجديد “هوية مقيم”، مشيرة إلى أنها تعطي فترة سماح لمدة 3 أيام من انتهاء سريان الهوية، يتم بعدها احتساب الغرامة.

وأوضحت أن قيمة تلك الغرامة 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال في حالة التكرار.

وأفادت الجوازات بإمكانية تجديد رب الأسرة الموجود في المملكة لهوية مقيم، حتى وإن كان أحد أفراد الأسرة خارجها.

وأشارت إلى أن تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، يتم تجديدها إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة “سداد” من خلال منصة “أبشر”.

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