بالفيديو.. المؤثرة (خديجة أمريكا) تتعمد المغارز ضد (الشّلابات) وتجبر زوجها بفعل تصرفات مثيرة على الهواء





تعمدت نجمة تيك توك (خديجة أمريكا) إثارت المغارز ضد ما وصفتها بالشلابة، وذلك بإجبار زوجها فعل تصرفات مثيرة على الهواء.

وأظهر مقطع فيديو تعمد خديجة أن يسقيها زوجها حامد رشفات من مياه غازية، في لقطة مقصودة، بينما تخاطبه:(أحبك، من يد الحبيب)، وترسل رسالة لإحداهن قائلة: (ما رأيك أيها الشلابة، ياحامد أنا بدونك ما بعيش).

وأثار زوج المؤثرة السودانية “خديجة أمريكا”، التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب صمته وهدوئه وصبره اللافت أمام صرخات حرمه في معظم المقاطع التي ظهر فيها.

وابدى عدداً من متابعي “خدوج أمريكا” تعاطفهم مع حامد، الذي أظهر صبراً وهدوءً منقطع النظير، مقارنة مع تعامل معظم الأزواج مع زوجاتهم.

وعلقت نازك حجازي (حامد اقسم بالله قلبي معاك، لكن ولايهمك الحريه آتيه لامحالة) فيما علقت هيام: (اتشاكلو حبة يا خدوج عشان تكافي العين، والناس تعرف حامد زيو وزيهم مايكون روبوت).



واعتادت المؤثرة خديجة الشهيرة بخدوج أمريكا، والتي يتابعها أكثر من 700 ألف متابع على فيسبوك، أن تخرج في لايف يومياً تتحدث بمرح عن حياتها، وتعكس يومياتها في مقر إقامتها بأمريكا، والتي يتفاعل معها الآلآف من المعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)