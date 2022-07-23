صيادلة : الأدوية الموجودة في السوق غير مسجلة





دق عدد من الصيادلة ناقوس الخطر منبهين إلى وجود منظمات وهمية تستورد أدوية دون الالتزام بالضوابط والشروط المفروضة من المؤسسات الفنية. وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن اغلبية الأدوية الموجودة الآن في السوق أدوية غير مسجلة في السودان.

وشددوا على ضرورة تكثيف الرقابة على الحدود والمطارات و أن يتم تعيين صيادلة لمتابعة إجراءات دخول الأدوية إضافة ضرورة مرور الأدوية عبر المجلس القومي للصيدلة والسموم وان تخضع للفحص بالمعمل لمعرفة مكوناتها وصلاحيتها بعد التصديق لهم بإدخالها للبلاد او التنسيق عن طريق وزارة الصحة ممثلة في الامدادات الطبية لتحديد أصناف الدواء المراد إدخالها والكمية ودفع المبلغ للامدادات لتقوم الإمدادات باستيرادها لهم على اعتبار انها جهه حكومية مسؤولة ومتخصصة في شان الدواء .

وشددت الجمعية السودانية لحماية المستهلك على ضرورة تمسك السلطات السودانية بالمهنية واحترام المؤسسات الفنية والخبراء وما وضعوه من ضوابط وشروط والتزامات لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية والمستهلكات الصيدلانية.

من جهته قال الطبيب الصيدلي مجدي محمد نور إن اغلبية الأدوية الان الموجودة في السوق أدوية غير مسجلة في السودان واغلبية المنظمات الأجنبية تستورد ادوية بحجة المساعدة وهناك من يقف وراءها لإدخال أدوية مخدرة وغير مخدرة وغيرها وكشف في حديثه لـ”الجريدة” عن دخول كميات كبيرة من انواع الأدوية الغير مسجلة و المجهولة التصنيع في السنوات الثلاث الماضية و التي اثبتت احيانا عدم فعاليتها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة