محامو الطوارئ: تدوين (4) بلاغات اغتصاب ضد افراد بالاحتياطي المركزي





كشفت لجنة محامو الطوارئ عن فتح (4) بلاغات اغتصاب لدى الاقسام الشرطية في مواجهة افراد يتبعون لقوات الاحتياطي المركزي “أبوطيرة”.

وقالت عضو لجنة محامو الطوارئ؛المحامية رحاب مبارك في تحقيق أعدته ( الجريدة ) إن اللجنة وثقت (30) حادثة اغتصاب منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر، (4) منهن فقط فتحوا بلاغات لدى الاقسام الشرطة جميعها ضد افراد تابعين لقوات الاحتياطي المركزي.

واشارت “المبارك” إلى انه بالرغم من تدوين هذه البلاغات وتقديم الشهود لم تلقي الشرطة القبض على الجناة حتى الان وتابعت : كافة بلاغات الاغتصاب والتحرش حبيسة الادراج.

من جانبها كشفت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى اسحق عن توثيق (3) حالات اغتصاب جماعي منذ 25 اكتوبر ،(2) منها وقعت لفتاتين في 19 ديسمبر وأخرى في مارس الماضي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر (18) عامًا وقعت على مقربة من كبري المسلمية. إضافة لـ(20) حالة تحرش.

وقالت المحامية رحاب مبارك إنّ الخوف من الوصمة الاجتماعية يمنع الضحايا من ملاحقة الجُناة ويصعب من رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحدث في أماكن متفرقة.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة