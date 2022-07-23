تفاصيل جلسة محمد صلاح مع لاعب الزمالك السابق أحمد ميدو





النورس نيوز _ وكالات رياضيه

كشف المصري أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق والمستثمر الرياضي بدول أوروبا في الوقت الحالي، عن تفاصيل جلسة فطاره مع محمد صلاح نجم ليفربول، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أحمد عبدالقادر ميدو في تصريحات خاصة لـ”الكابتن” إنه لم يتفاجأ بحديث محمد صلاح معه من أجل مقابلته والجلوس معه وعزومته على الإفطار، خاصة أن دائما ما يتفاءل هداف ليفربول بجلسة أحمد عبدالقادر ميدو قبل بداية كل موسم.

وكشف أحمد عبدالقادر ميدو خلال حديثه أن محمد صلاح يستهدف أمورا عديدة كشفها له خلال عن جلستهم سويا سواء كان حصد لقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك التأهل رفقة المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا ومن ثم حصدها في كوت ديفوار.

وأشار إلى أن محمد صلاح يطمح من خلال تلك الألقاب حصد جائزة أفضل لاعب في العالم الذي تعرض للظلم بعدم حصدها خلال الموسم الماضي.

وشدد أحمد عبدالقادر ميدو بأنه أكد لمحمد صلاح تعرضه للظلم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم منحه أفضل لاعب في القارة.