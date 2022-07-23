الاتحادي الديمقراطي “الأصل” يُرحِّب بحديث (حميدتي) والتزامه بالعمل مع القوات المسلحة وفق القرارات التي أعلنها البرهان





قال الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، إنه يُرحِّب بالتأكيدات التي أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، “والتي أكّد فيها التزامه بالعمل مع القوات المسلحة وفق القرارات السابقة التي أعلنها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.

وأضاف المتحدث الرسمي للحزب، عمر خلف الله يوسف: “وإذ يرحب الحزب بالرغبة في إكمال الترتيبات الأمنية وفق اتّفاق سلام جوبا، فإنّه يرى أن بناء جيش قوي مُوحّد العقيدة القتالية من أهم مُقتضيات بناء السلام وبسط هيبة الدولة.. ويدعو الحزب كافة القوى السياسية للاستفادة من هذه الخطوات لأنّها هي جوهر المُمارسة السياسية التي تُطوِّر وتُحسِّن الواقع لأجل استعادة الديمقراطية”.

ودعا الاتحادي “الأصل” إلى التسريع بصناعة التوافق الوطني لتجنيب البلاد والعباد مزالق الفوضى، ولاستعادة الانتقال الديمقراطي وإكماله.

صحيفة السوداني