شاهد بالفيديو.. (مشهد يشد الأعصاب) اصطياد كوبرا ضخمة هاجمت العاملين بحقول النفط في هجليج





في مشهد يشد الأعصاب، تمكن مواطن من اصطياد كوبرا ضخمة يبلغ طولها أكثر من مترين، هاجمت العاملين بحقول النفط في منطقة هجليج بولاية كردفان جنوبي السودان، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اختباء الكوبرا بشاسي سيارة، مما تطلب إحضار صياد ماهر استطاع أن يقضي عليها، بعد أن أفلتت من يده.

وقال شهود عيان بأن الكوبرا قد هاجمت العاملين في موقع عملهم، مما أثارت الرعب في أوساطهم.

والكوبرا أفعى من مجموعة الثعابين السامة، وأفعى الكوبرا نشيطة جدًا، وإذا استثيرت حركت ضلوع رقبتها فتبدو مسطحة. وهذه الحركة تجعلها تبدو وكأن لرأسها غطاء.



وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل. البعض منها ينهش ضحاياه بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي، وبعضها الآخر يقوم بنفث السم في عين ضحيته، في هذه الأنواع تتخذ الأنياب شكلاً يتيح لها نفث السم للأمام.

هجليج: (كوش نيوز)