وكيل المالية يوافق على زيادة استحقاقات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.. (300) ألف جنيه





التقى الأستاذ محمود سرالختم الحوري وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية المكلف، الدكتور عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية الاتحادية بمنزله الأحد وتم التباحث معه حول زيادة استحقاقات المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية، لحرصه المتناهي في معالجة كل عقبات أعمال الكنترول والتصحيح وإخلاصه الفريد تجاه أعمال الشهادة الثانوية.

وأبدى وكيل المالية موافقته بزيادة استحقاقات التصحيح ليصير المبلغ الكلي لكل مشارك في أعمال التصحيح مبلغ (300) ألف جنيه، منوها إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكنهم يراعون جهود المعلمين وأحوالهم ساعين إلى تلبية تطلعاتهم، متمنيا لهم التوفيق في أعمال التصحيح المرهقة.

وأكد وكيل وزارة المالية على الأدوار الوطنية العظيمة التي يقوم بها المعلمون والمعلمات والتأثير المجتمعي الملموس لهم في جوانب التعايش القائم على المواطنة والنأي بالوطن عن كل ما يزلقه ويضره فضلا عن مساهمتهم المتواصلة في رتق النسيج الاجتماعي لأنهم أقرب لكل مكونات المجتمع أينما حلوا يحملون سلاح العلم لينيروا به دروب الأجيال.

وقال إنه مهما أجزل العطاء للمعلمين والمعلمات فهو قاصر عن قامتهم واحترامهم وهم يصدقون في مهنتهم في تربية وتعليم فلذات الأكباد لتأمين مستقبلهم ومستقبل الوطن بتفوقهم ونجاحهم.

من جانبه قدم الأستاذ الحوري شكره الجزيل وعرفانه النبيل وتقديره الكبير لوكيل وزارة المالية على حسن استقباله لهم وموافقته على رفع مزية التصحيح، مشيرا إلى رغبتهم القوية في تهيئة كل الأجواء المطلوبة وخلق البيئة الطيبة المساعدة لأداء المعلمين والمعلمات.

الخرطوم 23-7-2022 (سونا)