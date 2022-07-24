عقار يشيد بمبادرة صندوق إعمار إقليم النيل الأزرق لإحتواء النزاع بالإقليم





أشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار إير بمبادرة إحتواء أحداث النزاع القبلي بإقليم النيل الأزرق، التي أطلقها صندوق إعمار الإقليم ، بهدف طي صفحة الخلافات والنزاعات، والعمل على إغاثة المتضررين وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأبدى سيادته، خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد صندوق إعمار إقليم النيل الأزرق ولجنة مبادرة إحتواء النزاع القبلي بالإقليم، استعداده لدعم المبادرة وجهود القائمين عليها، وترتيب لقاء لقيادات النيل الأزرق مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بغرض الاطلاع على آرائهم ومساهماتهم لاحتواء النزاع القبلي بالإقليم.

وقال المدير التنفيذي لصندوق إعمار إقليم النيل الأزرق ورئيس المبادرة، المهندس عبدالجليل محجوب عبد السيد حاكم، في تصريح صحفي، إن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة مالك عقار على الملامح العامة للمبادرة التي تعني بإيقاف نزيف الدم والتصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، مشيراً إلى سعيهم من خلال المبادرة للتنسيق بين الجهود الرسمية والشعبية لإحتواء النزاع في الإقليم.

وناشد المهندس عبد الجليل كافة أبناء الإقليم الذين أستشعروا هذه المسؤولية الإنسانية بتوحيد جهودهم ومساعيهم في هذه المبادرة حتى يتمكن الإقليم من تجاوز آثار الأحداث التي وقعت مؤخراً والتي ادت الى مقتل وإصابة وجرح العديد من المواطنين، بجانب نزوح الآلاف منهم من مناطقهم وقراهم.

سونا