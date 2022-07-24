البرهان يهنئ الرئيس المصري بمناسبة العيد الوطني لبلاده





بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ببرقية تهنئة ، إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب رئيس مجلس السيادة في البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس المصري ، بموفور الصحة والسعادة ، وأطيب التمنيات بمزيد من التطور والازدهار، للشعب المصري الشقيق.

وأشاد البرهان بمتانة وعمق روابط الإخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مجدداً حرصه في مواصلة العمل سوياً من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والإرتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

وكالة سونا