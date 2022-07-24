اجتماع لـ(لجنة وقف إطلاق النار) مع المجتمع المدني بالفاشر





قالت لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة بعثة (اليونيتامس) التي تم تشكيلها في سبتمبر 2021 إنها ستعقد اجتماعاً تشاورياً بفندق الأضواء القرمزية بالفاشر يوم بعد غدٍ الثلاثاء مع ممثلي المجتمع المدني لشرح إختصاصات اللجنة وأنشطتها وتطورات أعمالها، كما يستمع الاجتماع إلى أولويات المشاركين واهتماماتهم.

وأضافت اللجنة في تعميم صحفي إن تنظيم الاجتماع يجئ في إطار عمل اللجنة والتي تعنى بالتخطيط لعملية وقف إطلاق النار الدائم بدارفور وإدارتها ومراقبتها والتحقّق منها، والإشراف عليها في دارفور،

وأكدت أن الاجتماع التشاوري للجنة مع ممثلي المجتمع المدني هو جزء من الجهود المبذولة لإحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها يونيتامس لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وتبادل الآراء حول دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة.

يذكر أن اللجنة الثلاثية للوقف الدائم لإطلاق النار بدارفور تضم ممثلين عن حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح الدارفورية الخمس التي وقعت على إتفاق جوبا لسلام السودان، وإتخذت اللجنة الفاشر مقراً لها

صحيفة الصيحة