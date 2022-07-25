رد إسرائيلي لحركة تحرير السودان حول زيارة حميدتي لتل أبيب





أكد مدير مكتب حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور باسرائيل سابقا، عبد المنعم مانديلا، على وصول رد مكتوب للطلب الذي تم تقديمه من قبل السودانيين باسرائيل للحكومة الاسرائيلية باعتقال نائب رئيس مجلس السيادة ، الفريق محمد حمدان حميدتي، في حال وصوله لإسرائيل وقال مانديلا لـ”الجريدة” ان رد مكتب المدعية العامة لحكومة اسرائيل كان واضحا وصريحا حيث أكدت المدعية العامة للحكومة الإسرائيلية إنها ستوجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة المذكورة في الطلب ضد حميدتي في حال وصوله الى اسرائيل وذلك وفقًا للقانون الاسرائيلي والقوانين الدولية الموقعة عليها من دولة اسرائيل. وأضاف مانديلا أن رد المدعية العامة يمثل ضربة قوية لاطماع حميدتي في تأسيس علاقة ما بين مليشيات الدعم السريع ودولة اسرائيل والتضييق عليه على المستوى الدولي، واعتبرها خطوة أولى في تحقيق العدالة لضحايا الدعم السريع بقيادة حميدتي.

الخرطوم: عيسي جديد

صحيفة الجريدة