شاهد بالفيديو.. مطار الخرطوم احتشد بالحضور.. استقبال حافل وتاريخي للفنانة منى مجدي من زملائها الفنانين بعد وصولها من رحلة علاج بالقاهرة والفنانة تذرف الدموع





فاجأ أعضاء كلية الموسيقى والدراما وأساتذتها زميلتهم وصديقتهم الفنانة السودانية منى مجدي بعد وصولها مطار الخرطوم في ساعات مبكرة من صباح الاثنين قادمة من القاهرة المصرية القاهرة بعد رحلة علاج.

وذرفت الفنانة الرقيقة الدموع وقامت باحتضان زملائها وزميلاتها الفنانين في مشهد مؤثر حصد الاعجابات ونال الإشادات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنى أعضاء الكورال المتواجدين بإحدى الأغنيات التي تحبها صديقتهم منى والتي شاركتهم الغناء وسط دموعها ودموع زميلاتها.

وكانت الفنانة منى مجدي قد غادرت القاهرة في رحلة علاج وقامت بمشاركة أصدقائها تفاصيل رحلتها العلاجية بصبر كبير, وانهالت الدعوات من معجبيها ومتابعيها بأن يكتب لها الله الشفاء العاجل.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين