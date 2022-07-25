الدقير: الحرية والتغيير ستطرح إعلان سياسي لانهاء الانقلاب





أكد المهندس رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بالحرية والتغيير، م. عمر الدقير ، انهم بصدد طرح اعلان سياسي لوضع حد لهذا الانقلاب، مؤكدا انهم سيستصحبوا فيه توصيات الورشة.

وناشد الدقير، في ختام ورشة تقييم الفترة الانتقالية، كل القوى السياسية للتوحد من أجل هزيمة الانقلاب، واعترف بوجود أخطاء في تجربة الحرية والتغيير وشدد على ضرورة مواجهتها بشجاعة. وقال الدقير ان تجربة الورشة لم تشهدها البلاد، موضحا أن هناك أصحاب غرض لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية ضجت بكثير من الخطايا ونحن نعترف بها ونعتذر عنها ونتعهد في تصحيحها بصورة نقدية، وشدد على ضرورة احترام الآخر.

وأكد الدقير انهم سيحولوا توصيات الورشة الى برنامج للبناء على الإيجابيات والاستفادة منها في الاعلان السياسي والدستوري، وأضاف قائلا (لا تصالح مع الانقلاب.. والانقلاب يسقط بس) مؤكدا أن هذا موقف معلن ومطروح منذ أول يوم للانقلاب، مؤكدا ان تراجع البرهان عن الانقلاب تم بسبب تواصل المقاومة الجماهيرية الباسلة.

وشدد الدقير على ضرورة الاستمرار في الحركة الجماهيرية، وناشد المجتمع الدولي بدعم السودان في خيار الحرية والسلام والعدالة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأعلن الدقير عن شروعهم في طرح إعلان سياسي لكل قوى الثورة الحية و لجان المقاومة لوضع حد لهذا الانقلاب وان يكون هناك إجماع حوله ولتأسيس السلطة المدنية وتنفيذ السلطة العالقة.

وجدد دعوته لكل قوى الثورة ان تنهض لمواجهة الحقيقة والابتعاد عن التخوين لمصلحة الوطن وإسقاط الانقلاب بما يقضي الي جيش واحد يمثل الشعب السوداني.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة