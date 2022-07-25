وزير المالية: (2000) وظيفة في المشاريع المصاحبة لاستخراج (7) أطنان سنوياً في المدينة التعدينية المتكاملة





اعلن د جبريل إبراهيم، عن بشريات اقتصادية كبرى للشعب السوداني، تسهم في حل العديد من المشاكل التنموية بالبلاد، جاء ذلك خلال مخاطبته أمس، الاجتماع التفاكري حول تسريع إجراءات تنفيذ العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة أوركا (Orka الكندية) وشركة (Persis الأسترالية) للتعدين عن الذهب في المنطقة الواقعة، بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر .

وتوقع جبريل، استخراجاً وإنتاجاً كبيراً من الذهب يصل إلى (7) أطنان سنوياً، حسب التوقعات والدراسات، وقال إن الاحتياطي الموجود يفوق (80) طناً من الذهب والمعادن الأخرى، مبيناً أن هذا المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل والوظائف التي تتراوح بين(1500 إلى 2000) وظيفة، إضافة إلى المشاريع الأخرى المصاحبة، التي تتمثل في المدينة التعدينية المتكاملة، وفرص عمل للسائقين ومقدمي الخدمات وعمليات البيع والشراء، وأضاف: (هذا المشروع يسهم في إنعاش المنطقة والاقتصاد السوداني ككل) .

،ووجه جبريل، الإدارات وجهات الاختصاص بتكوين فريق عمل متخصص للتعاون مع الجهات ذات الصلة، لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل حركة المدخلات، حتى يتسنى تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل، وذلك بهدف تقديم الخدمات لكل أفراد المجتمع، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطوير وتحديث قطاع التعدين بالبلاد، لتعظيم الإيرادات العامة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتنفيذ خطط وسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق العيش الكريم للمواطنين .

وأوضح وزير المعادن، محمد بشير أبو نمو، أن المشروع في التمهيد لمرحلة الإنتاج، التي تتطلب استجلاب آليات ضخمة ومتنوعة من الخارج، مشدداً على ضرورة تسريع عملية استيراد هذه الآليات لبدء مرحلة الإنتاج باساليب حديثة، وقال إن وجود هذه الشركات الغربية في السودان سيعمل على دفع الشركات الغربية والأجنبية الأخرى للاستثمار في البلاد، وزاد: (نحن متفائلون بأن تكون هناك استثمارات كبيرة في الفترة القادمة مع بداية الإنتاج) ،مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع كل الشركات الاجنبية التي ترغب في الاستثمار بمجال التعدين، من خلال تخصيص المساحات والمربعات التعدينية لكل الجهات والشركات بهدف تطوير الاستثمار، وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد .

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني