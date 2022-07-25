جامعة الدول العربية توافق على مبادرة السودان للامن الغذائي





وافقت الامانة العامة لجامعة الدول العربية على مبادرة السودان للامن الغذائي وذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة .

اعلن بذلك لـ(سونا) دكتور ابوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات المكلف عقب عودته من الاجتماع والذى تراس وزير المالية من خلاله وفد السودان المشارك فى تلك الاجتماعات التي وصفها بالناجحة، مبينا انه تمت الموافقة في الإجتماع على مبادرة السودان للامن الغذائي مما يترتب عليها تمويل كافة المشاريع الخاصة بالامن الغذائي في السودان.

واشار السيد الوزير ان وزارته طرحت مشروعا عاجلا لدعم زراعة مليون فدان للقمح في الموسم الشتوي على ان يتم انشاء صندوق دوار منفصل لمقابلة مدخلات الموسم. ووعدت الامانة العامة للجامعة العربية بالتبرع العاجل بمبلغ ٥٠٠ الف دولار للصندوق كما وعدت الهيئة العربية بنفس المبلغ و تبرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمبلغ ٢٠٠ الف دولار كدفعة اولي. وفى ذات السياق تبرع البنك الدولي بمبلغ مليون و خمسمائة دولار لدعم مشاريع الامن الغذائي. وقال الوزير ان الإجتماع اعتمد انتخاب مكتب الدورة التاسعة والعشرین للجنة الزراعة و تم إنتخاب كندا رئیسا للجنة الزراعة والبلدان التالیة كأعضاء في مكتب اللجنة فيما تم انتخاب السودان ممثلا للشرق الأدنى وشمال أفريقيا و أسترالیا ممثلا جنوب غرب المحیط الھادئ والدول هى البرازیل عن مجموعة أمریكا اللاتینیة والبحر الكاریبي ، و البرتغال (أوروبا) ،الفلبین (آسیا) وكابو فیردا (أفریقیا).

سونا