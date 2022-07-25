يوتيوب ينصاع لأوامر السعودية





أكد موقع يوتيوب أنه بدأ تنفيذ مطالب المملكة بحذف الإعلانات التي تتنافى مع القيم السعودية وذلك استجابة لبيان المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات.

حماية المجتمع أولوية

وأعلن المتحدث باسم يوتيوب في الشرق الأوسط في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية أنه تم حذف الإعلانات غير اللائقة، التي ظهرت لمستخدمي الموقع داخل المملكة مشيرا إلى أنه “تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة الصارمة”، وأردف “أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وأن شركة “Google” حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالمي عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق”.

السعودية تجبر يوتيوب على احترام القيم

وكانت كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات طالبت من منصة يوتيوب إزالة الإعلانات المخالفة.

وقال الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في بيان مشترك لهما أمس : “تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube””.

العربيه نت