استئناف محاكمة (وداد) أغسطس المقبل





حدّدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، موعداً في مطلع أغسطس المقبل لاستئناف محاكمة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.

وتواجه (وداد) تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م.

الجدير بالذكر أن هيئة الإتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أودعت كشفاً يحوي مايقارب الـ(5) شهود اتهام في قضية محاكمة وداد بابكر على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.

وسلّمت النيابة العامة- ممثلة الاتهام عن الحق العام في القضية آنذاك صورة من كشف شهود الاتهام في دعواها إلى هيئة دفاع المتهمة (وداد)، ونسخة أخرى لمنضدة قاضي المحكمة.

صحيفة الصيحة