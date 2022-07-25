المجلس الأفريقي يدعو لإبعاد التعليم عن السياسة





دعا المدير العام للمجلس الأفريقي للتعليم الخاص عز الدين إبراهيم محمد إبراهيم، إلى إبعاد السياسة عن المؤسسات التربوية والتعليمية، وإتاحة المجال لهذه المؤسسات للقيام بدورها في بناء الأجيال وفق أسس أكاديمية وعلمية سليمة.

وقدّم عز الدين التهاني والتبريكات لأسر تلاميذ مدارس المجلس لتميّزها وتفوقها في امتحانات شهادة الأساس للعام 2021- 2022م، وأشاد في مؤتمر صحفي بمناسبة التفوق الكبير لمدارس المجلس، بالنجاحات الكبيرة التي حقّقتها المدارس رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن هذه النتيجة عكست الجهد الكبير لإدارة المجلس والمعلمين أولياء الأمور، بجانب البيئة التعليمية، وأكد التزامهم بمواصلة مسيرة التفوق، وبشّر أولياء الأمور بجاهزية المجلس لانطلاقة العام الجديد، معلناً عن بداية الدورات التدربيبة للمعلمين الجدد في مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد عز الدين أن ما يميز المجلس هو التأهيل والتدريب، بجانب وجود الكفاءات والخبرات والإدارة الرشيدة، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية للتلاميذ والطلاب، لافتاً إلى أن النجاح والتميز هو ديدن المجلس كل عام.

وقال إن النتيجة هذا العام جاءت مثمرة ومتميزة عن سابق الأعوام، وأضاف “رغم ظروف البلاد استطاع المجلس أن يتحدى الصعاب وحقق النجاحات والتفوق الباهر”.

صحيفة الصيحة