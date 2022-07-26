وزير الداخلية يصل النيل الأزرق للوقوف على قدرات شرطة الإقليم





استهل وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد، زيارته إلى إقليم النيل الأزرق باجتماع مع لجنة الأمن بالإقليم.

وأعلن الوزير عن تعزيزات قادمة لدعم إمكانيات شرطة الإقليم من خلال عضوية الوفد المتمثلة في رؤساء هيئات الإمداد، والشئون المالية، والتدريب، توطئة للوقوف على إحتياجات شرطة الإقليم والعمل على توفير المطلوبات المختلفة .

وقال وزير الداخلية الذى وصل إلى مدينة الدمازين الاثنين برفقة عدد من قيادات الأجهزة النظامية، في تصريح صحفي، إن زيارته تأتى بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، وإنابةً عن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع المركزي، مبيناً أنه استمع لتنوير متكامل من لجنة الأمن بالإقليم حول تداعيات الأحداث والإجراءات التي اتخذت اثناء الأزمة وبعدها، إلى جانب الوقوف على الأوضاع والإجراءات التي تمت من جميع القوات النظامية والأمنية والجهاز الشعبي والتنفيذي وإسهامهم في احتواء الأزمة وعودة الحياة الى طبيعتها بمدينتى الدمازين والروصيرص والإقليم عامة.

صحيفة السوداني