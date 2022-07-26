شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فائقة الجمال تكشف عن سبب تسمية العاصمة السودانية الخرطوم بهذا الاسم ومتابعون: (انتي لو سميتيها قحط نحنا رضيانين)





كشفت فتاة وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال عن السبب الحقيقي لتسمية العاصمة السودانية الخرطوم بهذا الاسم الغريب.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء خلال مقطع فيديو قصير تحدثت من خلاله عن سر التسمية التي يجهلها الكثيرون من سكان الخرطوم.

وقالت: (عندما كنت صغيرة كنت مشخصنة الموضوع وزعلان شديد من الاسم, لكن دار في بالي ليه اسمها الخرطوم).

وتابعت: (هناك أقاويل كثيرة حول سبب التسمية, والسبب المرجح هو التقاء النيلين الأبيض والأزرق, ولو شاهدنا لشكل التقاء النيلين من بعيدين سنرى الشكل يشبه خرطوم الفيل).

وأضافت: (السبب الثاني أن الرحالة جيمس جرانت كان يحوم و”يلف” كثيراً في السودان لاحظ أن زهرة القرطم تنبت كثيراً في الخرطوم ورجح سبب التسمية إلى زهرة القرطم).

وختمت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (السبب الثالث لتسمية الخرطوم بهذا الاسم هو أن هناك شخص كان اسمه التوم, قاموا باضافة اسم خور لاسمه ليصبح الاسم خور التوم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا المقطع أكثروا من الغزل في الفتاة الحسناء, وتركوا الموضوع الأساسي وتسابقوا على الانبراش والغزل فيها, وكتب أحدهم (انتي لو سميتيها قحط السودان رضيانين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين