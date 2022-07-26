دعم إماراتي جديد للسودان





كان في استقبالها عضو مجلس السيادة الهادي إدريس.

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية تحمل مواد غذائية ودوائية، مقدّمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، للمتأثرين بدارفور، بحضور السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد حميد سالم الجنيبي.

وقال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، بحسب تصريحٍ صحفي، إنّ الدعم الإنساني المقدّم من مؤسسة خليفة بن زايد، سيقدّم للمتأثرين والنازحين بولايات دارفور وغرب دارفور بوجهٍ خاص.

وأشار إلى أنّ الدعم يأتي استجابة للنفرة التي أعلنها الوفد السيادي بولاية غرب دارفور بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو.

وشدّد سفير الإمارات بالخرطوم، حمد محمد، على أنّ الدعم الإنساني يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جسر جوي وبحري، دعمًا للمتضرّرين بدارفور ، في إطار العلاقات الأزلية والمتطورة بين السودان والإمارات.

وأضاف” الإمارات حريصة على استمرار دعمها للسودان في إطارالواجب الذي تحتمه العلاقات الثنائية والأخوية بينهما”.

باج نيوز