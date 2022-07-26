الأمة القومي: تصرّفات المندّسين على قوى الثورة لن تثني مواصلة المسيرة





يقول الأمين العام لحزب الأمة” لن تثني قوى الثورة عن مواصلة مسيرتها وإن تبدلت ملابسهم فلن نلتفت إليهم”.

أعلن الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، عن أنّ تصرّفات المندّسين على قوى الثورة، لن تثني عن مواصلة المسيرة.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء.

وقال الواثق البرير، إنّهم لن يلتفتوا إلى المندسين، لجهة أنّ معركتهم هي استعادة التحوّل الديمقراطي.

وأضاف” سنمضي بذات القدر من المسؤولية الوطنية التي عاهدنا عليها شهداءنا الأبرار”.

وتابع” مسيرتنا السلمية مستمرّة ولا مجال للوقوف لنلتفت لأصحاب الردة السياسية والمزايدات الرخيصة”.

والثلاثاء، شهد موكب بمنطقة باشدار بالخرطوم، اعتداءات، ما أدّى إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز