حملات تفتيشية لمواقع بيع المنتجات الغذائية والأطعمة بالخرطوم





أصدر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، عدداً من الموجهات لوزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية في إطار جهود حكومة الولاية لترقية الخدمات التي تقدّم للمواطن؛ أبرزها نقل النفايات الطبية من المرافق الصحية والتخلص منها وفق الطرق العلمية، وتنظيم حملات تفتيشية لمراكز بيع الألبان والمنتجات الغذائية ومحلات بيع الأطعمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، والعمل على تكثيف التوعية بأهمية التطعيم ضد الأمراض.

وسجل الوالي زيارة ميدانية إلى وزارة الصحة بالولاية للوقوف على خطتها لمجابهة فصل الخريف بحضور المدير العام للوزارة د. محمود القائم.

وطالب الوالي بتفعيل دور إدارة الصحة الوقائية وإدارة مكافحة النواقل والصحة المهنية وإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة متسقة مع استراتيجية حكومة الولاية بتقديم أفضل الخدمات الطبية خاصة في المناطق الطرفية التى تعاني من نقص الخدمات الصحية.

وأكد دعم الولاية لخطط وزارة الصحة الرامية لتأهيل الكوادر الطبية عبر دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات وتوفير معدات المعامل المتطورة وتأهيل المرافق الصحية بالمحليات والتي تعاني من نقص مريع حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية.

وقال الوالي إن الزيارة تأتي ضمن سلسة من الزيارات الميدانية لوحدات الولاية المختلفة للوقوف على اوجه القصور والعمل على معالجتها.

صحيفة الصيحة