وزير الخارجيه السودان حريص على تحقيق السلام بدولة الجنوب





استقبل وزير الخارجية المكلف و رئيس المجلس الوزاري للإيقاد السفير علي الصادق اليوم كل من رئيس آلية المراقبة والتقييم المعاد تشكيلها R-JMEC تشارلس تاي، و والجنرال أسرات دينيرو رئيس آلية مراقبة وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنيةCTCAM-VM بدولة الجنوب و ذلك ضمن برنامج زيارته للعاصمة جوبا.

. واستمع الصادق إلى شرح مفصل حول عمل آليات دعم السلام بجنوب السودان ، مشيدا بجهود هذه الآليات في تقديم الدعم المطلوب لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة ، ومعالجة التحديات التي تواجه سير التنفيذ .

وأكد أن السودان يعمل بحكم رئاسته للإيقاد على تقديم المساعدة اللازمة لهذه الآليات بغرض تمكينها من القيام بدورها في استكمال تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان .

وإلتقى الصادق في ذات السياق سفراء المجموعة الأفريقية المعتمدين لدي جمهورية جنوب السودان و قدم لهم شرحاً وافياً حول أهداف زيارته الى جوبا ، مستعرضاً موقف تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وكيفية المضي قدما لاستكمال البنود العالقة، مؤكداً حرص السودان على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين بجنوب السودان لخصوصية العلاقة بين البلدين .

كما استمع لرؤى السادة سفراء المجموعة الأفريقية في هذا الصدد ، وبحث معهم سبل تقديم الدعم الإقليمي والأفريقي لتحقيق السلام والاستقرار في الدولة الشقيقة اعمالاً لشعار حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، وأمّن سيادته على أهمية العمل المشترك لضمان تحقيق الاستقرار في كافة دول القارة .

باج نيوز