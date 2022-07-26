جامعة الخرطوم: لم يتم الاستغناء عن أيِّ أستاذ بدرجة البروفيسور





كشفت جامعة الخرطوم، عن عدم الاستغناء عن أيِّ أستاذٍ بدرجة البروفيسور، موضحةً أنّه تمّ استيعاب بعض الأساتذة الذين يعملون بالمُشاهرة في نظام الزمالة حسب احتياجات أقسامهم بالكليات التي يعملون بها.

والتأم اجتماعٌ بقيادة مدير الجامعة عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، ووكيل الجامعة إبراهيم آدم جمعة، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية منيف عبد الباقي بابكر، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة عبد الرحمن عبد السلام، بحضور عمر محمد علي الذي نقلت الصحف التصريح على لسانه.

ونفى عمر محمد علي، ما نُسب إليه في التصريح الصحفي، وأنّ معلومات كثيرة تمّت إضافتها ولم يدل بها، وأشار إلى أنّ اتصالاً هاتفياً تمّ به ولكنّه لم يدلِ بالتصريح الذي نُشر وقد أُضيفت الكثير من المعلومات للخبر وهو لم يذكرها.

وأشارت الجامعة إلى أنّ الأستاذ المتعاقد للزمالة يتمتّع بكلّ الامتيازات في المشاركة والإشراف والتدريس لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس حسب حاجة القسم بالكلية المعنية، وأوضحت أنّها تعمل عبر المؤسسات الأكاديمية، وأنّ هناك لجنة من كِبار الأساتذة في الجامعة هي المعنية بالنظر في طلبات المُشاهرة والزمالة لكلِّ من يتقدّم بطلب لذلك بتوصيةٍ من رئيس القسم المعني وعميد الكلية ومدير الجامعة هو رئيس اللجنة، وأضافت (تعمل لجنة المُشاهرة بلائحة مُجازة من مؤسسات الجامعة، هدفها تحقيق الاستقرار الأكاديمي والاحتفاظ بالأساتذة الذين ما زالت لديهم المقدرة على العطاء والبحث العلمي والعلاقات الخارجية التي تثري العملية الأكاديمية في الجامعة)، وأشارت إلى أنّ (408) من أعضاء هيئة التدريس يعملون الآن بنظام المُشاهرة والزمالة بعد اجتياز السن القانونية للمعاش، وتابع (منهم 126 أستاذاً بدرجة البروفيسور، 170 أستاذاً مُشاركاً، 25 أستاذاً مساعداً، 15 مُحاضراً و72 زميلاً وجميعهم تَتَحَمّل جامعة الخرطوم رواتبهم كاملةً من مواردها الذاتية بمبلغ يصل إلى 227 مليون جنيه شهرياً).

صحيفة الصيحة