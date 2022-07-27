تربية الخرطوم تتراجع عن شرط (سلامة الحواس) لتولي إدارة المدارس





سحبت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، معيار “سليم الحواس” الذي الذي ورد في استمارة جديدة طرحتها لشغل وظائف مديري المدارس وهو نص يحرم فاقدي السمع والبصر بشكل واضح من الترشح ، بعد ان اعترض عليه المجلس القومي للاشخص ذوي الاعاقة.

وكانت الوزارة طرحت قبل شهر، إستمارة على المعلمين من الدرجة الرابعة فما فوق تشمل إدارات المدارس الحالية لشغل وظيفة مدير مدرسة، ووضعت في مقدمة الشروط “15 شرطا” ان يكون المتقدم سليم الحواس “السمع والبصر”.

لكن بعد احتجاج المجلس القومي للاشخص ذوي الاعاقة تم التراجع عنه واستبدل بنص يقول “ان يكون لدية القدرة علي اداء التكليف بحقه ومستحقه”، وحتى هذا اعتبره المجلس لا يفي بالغرض ومحاولة لتحقيق الشرط السابق بشكل مختلف.

وفيما يلي تنشر (الصيحة) المعايير المطلوبة للترشح لإدارة المدارس بعد تعديله:

أن يكون المعلم أوالمعلمة:

١- ان يكون لدية القدرة علي اداء التكليف بحقه ومستحقه

٢- قدوة حسنة لمعلميه وتلاميذه ومهتما بمظهره العام.

٣- يتميز بالاتزان الانفعالي.

٤- لديه الرغبة في تطوير الذات.

٥- لديه أفكار تطويرية.

٦- واسع الاطلاع والمعرفة.

٧- قادر على التعامل التربوي الإيجابي في المواقف التربوية.

٨- لديه القدرة على التواصل مع الآخرين.

٩- قادر على الحوار والإقناع.

١٠- يمتاز بالكياسة واللباقة واحترام الآخرين وأن يكون عادلا.

١١- أن تكون لديه القدرة على التخطيط.

١٢- يستطيع تحديد الأولويات المهنية.

١٣- ملما بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمة العامة وقوانين التربية والتعليم والقوانين واللوائح المالية.

١٤- ملماً بأساليب المراقبة وتقييم الأفراد.

١٥- ملماُ باستخدام الحاسب الآلي.

الشروط العامة للتعيين (يتم وضع الدرجات من واقع ملف المرشح بواسطة اللجنة الاستشارية):

ويجب أن ينطبق على المرشح الآتي:

١- حسن السير والسلوك.

٢- حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة(مؤهل جامعي).

٣- لم يدان في جريمة مخلة بالأمانة والشرف بواسطة محكمة مختصة.

٤- لم يسبق فصله من الخدمة بسبب مخالفة متعلقة بالعمل.

٥- يكون الأعلى درجة وظيفية في مدرسته ، وألا تقل درجته عن الرابعة.

يحسب لكل معيار (٥) درجات لتكون الدرجة الكاملة (١٠٠) درجة.

6-إذا حصل المرشح على(٧٥) درجة تعتبر كافية لتدخله المنافسة لتعيينه مديراً.

7-يشترط تحقيق الشروط العامة للتعيين كاملة.

*(ستكون استمارة الترشيح في متناول يد المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة بمكاتب التعليم الأساس والثانوي بالمحليات)

صحيفة الصيحة