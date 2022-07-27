مجلس السيادة يؤكد عدم صحةالانباء المتداولة حول أصابةمالك عقار





أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير بجلطة دماغية مساء امس ونقله للمستشفى.

واعلنت الأمانة العامة، تمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية. خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق.

وتأمل الأمانة العامة، من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقة والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها والمساهمة بدور ايجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وكالة سونا