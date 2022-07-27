مسؤول بريطاني4.7ملايين جنيه إسترليني مساعدات للسودان عبر الغذاءالعالمي





وصل مدير شؤون منطقة شرق ووسط أفريقيا في حكومة المملكة المتحدة، سايمون ماسترد، إلى السودان في 26 يوليو في زيارة تستغرق يومين ليرى على أرض الواقع كيف يوفر التمويل البريطاني المعاد توجيهه المواد الغذائية، والدعم النقدي للاشخاص الأكثر ضعفا والمياه الصحية إلى 200000 شخص من الفئات في البلاد.

وتحدث ماسترد خلال زيارته مع أمهات يسعين للحصول على الدعم إلطعام أطفالهن في مركز تغذية ممول من قبل المعونة البريطانية في الخرطوم، بانه تم توفير 4.7 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية العاجلة لمساعدة هؤلاء النساء والاطفال، إلى حد كبير من خلال برنامج الغذاء العالمي.

وجدد السيد ماسترد أثناء زيارته التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود السودانية الرامية للعودة إلى انتقال ديموقراطي بقيادة مدنية وقال انه شاهد خلال زيارته: ” كيف يدعم برنامج الغذاء العالمي الاشخاص الاكثر ضعفاً في السودان.

وذكر من الجيد أن المملكة المتحدة تمول هذا العمل المهموان هذه الزيارة كانت ايضًا فرصة للقاء مجموعة من الفاعلين المدنيين والعسكريين لمناقشة التحديات الاوسع التي تواجه البلاد.

وقال لقد كنت صريحًا في محادثاتي حول أهمية الاسراع في إحراز تقدم ملموس وحول التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب السودانيين وهم يتلمسون طريق عودتهم الى انتقال مدني نحو الديمقراطية” قال سفير جلالة الملكة في السودان السيد جايلز ليفر معلقا على الزيارة: قدمت المملكة المتحدة أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الانسانية للسودان على مدى السنوات الخمس الماضية. وهي مانح رئيسي للسودان، ونحن نقف إلى جانب السودانيين الذين يواجهون صعوبات بالغة لكن المساعدات الانسانية وحدها ليست حلاً، وان الطريق الوحيد لوضع البلاد على طريق التعافي هو عبر حكومة مدنية ذات مصداقية تستوعب الجميع

. كما التقى ماسترد برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وحاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي، بالاضافة إلى قوى الحرية والتغيير وأعضاء من المجتمع المدني السوداني. وناقشت الاجتماعات الازمة السياسية الحالية وقضايا الحكم وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وكالة سونا