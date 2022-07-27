المحكمة تطلب تقريراً طبياً بشأن حالة البشير الصحية





قرّرت المحكمة الخاصة بقضية قضية فتوى قتل المتظاهرين، مُخاطبة مستشفى علياء الطبي بأم درمان لمدِّها بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمتهم الأول في الدعوى الرئيس المخلوع عمر البشير ومدى تمكنه من التعافي واستقرار حالته الصحية وإمكانية مثوله أمام المحكمة لمُحاكمته.

ووافقت المحكمة في جلستها اليوم، على منح الإذن للمتهم الثاني علي عثمان محمد طه بتجديد بطاقته القومية نتيجة الطلب الذي تقدّم به محاميه هاشم أبو بكر الجعلي، يلتمس من خلاله منح مُوكِّله الإذن لتجديد بطاقته القومية لأغراض إجرائه توكيلاً لتسيير مهام وشؤون أسرته الخاصّة.

صحيفة الصيحة