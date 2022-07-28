شاهد بالفيديو.. صدق أو لا تصدق زواج طالب وطالبة داخل حرم إحدى الجامعات السودانية.. مراسم الزواج داخل مكتب العميد والشهود زملائهم الطلاب





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة قبل نشره على الصفحة وعلى عدد من المواقع الاسفيرية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحات المقطع الذي أظهر تجمهر طلاب داخل مكتب بإحدى الجامعات السودانية.

وأكدت ذات الصفحات أن الفيديو يعود لمناسبة عقد قران لطالب وطالبة داخل الحرم الجامعي وتحديداً داخل مكتب العميد حسبما ذكرت الصفحات.

كما أشارت إلى أن الشهود كانوا زملاء وأصدقاء العروسين من وملائهم الطلاب, الذين ظهروا سعداء وعبروا عن ذلك بالتصفيق و إطلاق صافرات الفرح.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين