وزير صحة النيل الأبيض : اكتمال الترتيبات لإيواء نازحي النيل الأزرق





أكدت ولاية النيل الأبيض، اكتمال استعداداتها لاستقبال نازحي النيل الأزرق بمعسكر سيد الشهداء بربك.

وقال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية آدم أحمد عيسى لـ(الصيحة)، إنّ اللجنة العليا التي كوّنها والي النيل الأبيض تمضي في ترتيب الخدمات للمُعسكر لإيواء نازحي النيل الأزرق جرّاء الأحداث التي شهدتها الإقليم مؤخراً، وأضاف أنّ ديوان الزكاة شريكٌ وجزءٌ أصيلٌ في تقديم الدعم اللازم في مجال الطوارئ، مشيراً إلى أن اللجنة طرقت كل أبواب الشركاء والمانحين لتقديم المزيد من الخدمات لمعسكر النازحين، مثمناً قيام ديوان الزكاة بتقديم الغذاء والإعاشة للنازحين بمقر إقامتهم في المدارس، واستعداده للاستمرار في تقديم الخدمة داخل المُعسكر.

ربك- أحمد جبريل

صحيفة الصيحة