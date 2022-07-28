إضراب عمال الصالة الداخلية بميناء سواكن يدخل يومه الثالث





دخل إضراب عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن في ولاية البحر الاحمر، يومه الثالث، وذلك بسبب تراجع ادارة الميناء عن قرار تعيين 190 عاملا جديدا للعمل بالصالة الداخلية للميناء. وقال الاعلامي والناشط المجتمعي بالولاية امين سنادة لـ(مداميك) امس، ان عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن اعلنو الدخول في إضراب عن العمل ليومين الاحد والاثنين الماضيين، احتجاجا على قرار ادارة الميناء الرامي الى تعين 190 عاملا جديدا، في الوقت الذي يجمع عمال صالة الشحن والتفريغ بميناء سواكن على ان العدد الكلي للعمال يبلغ حوالي 3 الاف عامل، وليست هناك حوجة لعمال جدد في ظل ضيق سعة مساحة الصالة. واشار سنادة الى ان اغلاق ميناء سواكن لليوم الثالث قامت به مجموعة العمال الجدد الذين تم ايقاف قرار تعينهم، نسبة لتراجع الادارة عن ذلك، الامر الذي دفع بهم الى اغلاق الميناء لليوم الثالث، ونوه الى ضرورة الانتباه الى الاثار الاقتصادية المترتبة على الإغلاق، وتاثيراتها على النسيج الاجتماعي بالمدينة، ودعا ادارة ميناء سواكن لضرورة الالتفات الى أمن العمال والمحافظة على امانهم الاجتماعي ومعاشهم اليومي. واوضح ان هناك جملة من المخاوف المتوقع حدوثها مترتبة على الاغلاق، اهمها تاثير قرار إيقاف ادارة الميناء قرار تعيين العمال الجدد على النسيج الاجتماعي بالمنطقة، بجانب التاثير الاقتصادي والسياسي، حيث تزامن الاغلاق مع وصول افواج الحجيج الامر الذي يصعب تداركه، ونبه الى ضرورة ان تتعامل ادارة الميناء بجدية مع الامر، والعمل على حل الاشكالات قبل تفاقم الاوضاع، وتفاديا لاثارها الاجتماعية في ظل ان غالبية عمال الشحن والتفريغ تعتبر من مكونات مجتمع سواكن.

صحيفة الجريدة