وزير التعليم العالي يشيد بما تقدمه الجامعات والكليات الخاصة





أشاد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما تقدمه الجامعات والكليات الأهلية والخاصة من خدمات تعليمية للطلاب والمجتمع، مؤكداً سعي الوزارة الجاد في حل الإشكاليات والتحديات التي تعترض طريقها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

جاء ذلك في اللقاء التفاكري الأول لسيادته مع مديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي والذي انعقد ظهر أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالوزارة بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني الوكيل المفوض، والدكتور عبد القادر محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي غير الحكومي.

وأعلن بروفيسور دهب خلال مخاطبته اللقاء عن إصداره لأكثر من مائة قرار خلال فترة توليه الوزارة خاصة بالتعليم العالي الخاص والأهلي هدفت جميعها إلى إصلاح وتطور ونمو هذه المؤسسات وترقية أدائها وترتيب أمورها الداخلية، مؤكداً حرص وزارته على استقرار الأداء الأكاديمي والإداري بها.

هذا وقد ناقش الاجتماع باستفاضة طرق تفعيل التواصل بين مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي والوزارة، والمشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات في تخصيص الأراضي، وتدريب طلاب كليات الطب بالمستشفيات الحكومية، ومشكلة الرسوم الدراسية للطلاب، وتم الاتفاق على معالجة كل هذه القضايا وغيرها مع الجهات المختصة سواء في العاصمة أو الولايات.

سونا