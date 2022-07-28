“خلاص تعبنا من الفوضى”رجل الأعمال عزيز كوشي يناشد حميدتي باستلام السُلطة





ناشد رجل الأعمال السوداني، ومتعهد الحفلات عزيز كوشي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لاستلامه السُلطة وفرض الأمن والاستقرار في البلاد حتي يتم القضاء على الفوضي التي اصبحت منتشرة بكثرة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، قائلاً: ” خلاص تعبنا من الفوضى”

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) كان قد أعلـن رجل الأعمال عزيز كوشـي تعرض سيارته للاعتداء من قبل عصابة تتكون من (14) شخصا بشارع الستين تقاطع كبري المنشية بجانب الاعتداء على سيارة الفنانة عوضية عذاب رفقة مدير اعمالها واخرين.

الخرطوم:(كوش نيوز)