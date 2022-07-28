بسبب “القائمة السوداء”.. استبعاد معلم عن تصحيح مادة الكيمياء





كشفت لجنة المعلمين بشرق النيل، تفاصيل جديدة بشأن استبعاد رئيس لجنة معلميّ شرق النيل عوض الشيخ، عن تصحيح مادة الكيمياء بعد أنّ تمّ ترشيحه من محلية شرق النيل واعتماده من الولاية.

وقالت اللجنة إنّ خطوة استبعاده جاءت من قبل وزير التربية والتعليم المكلّف محمود سرّ الختم الحوري.

وأضافت “تدّخل الوزير المكلّف؛ وأمر بشطب عوض الشيخ وحرمانه من حقه في التصحيح، وبعد الاستفسار عن دوافع الوزير لهذا الفعل، رد “بأنّك أنت في القائمة السوداء”.

ودعت لجنة معلمي شرق النيل، إلى المساواة بين جميع العاملين في قطاع التعليم في جميع الحقوق والفرص.

وأدانت اللجنة في تصريحٍ صحفي سلوك الوزير، مشيرةً إلى أنّه يدعو للتفرقة ويبثّ الكراهية والحقد ويميّز بين المعلمين على أسس ظالمة ومزاجية وغير مهنية تضر بالحقوق والواجبات المهنية، وأعلنت اللجنة عن رفع دعوى قضائية ضدّ الوزير، وأكملت “النيابة تباشر عملها القانوني في تكييف القضية بغية تقديمها للمحكمة”.

صحيفة الصيحة